Con Leandro Paredes che si è promesso al Boca Juniors e Bryan Cristante non certo di restare, la Roma sta provando ad accelerare per regalare a Gasperini un rinforzo a centrocampo prima dell'inizio della preparazione. Il Messaggero individua il nome caldo in Richard Rios, valutato 30 milioni dal Palmeiras.

Il colombiano "piace anche all'Inter e recentemente ha fatto sapere di non essere stato contattato da nessun club. Resta il fatto che vorrebbe trasferirsi in Europa perché possiede le qualità per imporsi nel calcio internazionale", scrive il quotidiano. L'alternativa dei giallorossi è Neil El Aynaoui del Lens, anche lui valutato 30 milioni.