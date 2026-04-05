"Quando scendo in campo cerco di rilassarmi con le mie compagne, ma mi piace anche scrivere le mie sensazioni", ha svelato la neo arrivata in casa Inter, Annika Paz fresca di debutto con la maglia nerazzurra che al Match day Programme di Inter-Roma ha detto: "Sono arrivata da pochi mesi, ma ho imparato subito a conoscere questa squadra. Il nostro gruppo è molto forte, con una grande attitudine competitiva e tanta voglia di vincere. Se potessi "rubare" una qualità a una mia compagna vorrei avere il controllo palla di Tessa Wullaert".

"Sono giovane, ma ho grande spirito di sacrificio e sono molto competitiva - ha continuato -. Come giocatrice sto crescendo a livello fisico e nella velocità, ma anche dal punto di vista mentale: sto imparando a divertirmi quando scendo in campo".