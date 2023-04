Un messaggio ai tifosi. "Li ringraziamo perché ci hanno sostenuto sempre, ci sono sempre stati vicini, San Siro è sempre pieno e questo va sottolineato. Mercoledì saremo tutti insieme per cercare di arrivare a questa semifinale di Champions che ci manca da tanto tempo. Speriamo che la squadra possa rispondere in campo".

Si è parlato tanto del summit post-Monza, quale è il riassunto?

"Diciamo che si parla sempre, a me piace soprattutto farlo a mente fredda alla Pinetina il giorno dopo la partita. Cerchiamo di capire le motivazioni per questo andamento in campionato, cerchiamo di compattarci nei momenti di difficoltà, tutta la concentrazione deve andare a mercoledì".

Lukaku sembra attraversare un momento difficilissimo: hai una spiegazione? Inzaghi è sempre in discussione, come fa a essere tranquillo?

"Per quanto riguarda Romelu, credo che questo lungo infortunio abbia pesato tanto; è difficile riprendersi per un giocatore delle sue caratteristiche. Dobbiamo stargli vicini perché può essere decisivo, deve stare tranquillo di testa, capisco il suo momento, ma soltanto lui può dare risposte positive. Per quanto riguarda il mister, dico che ha dimostato sempre grande professionalità, anche lui riconosce che l'andamento in campionato non è sufficiente. Mercoledì c'è una grande opportunità, poi tra campionato e Coppa cerchiamo di cambiare questa tendenza che non va bene".

