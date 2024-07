Alex Perez è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. In attesa del classico comunicato del club nerazzurro, arriva la conferma dal sito della Lega Serie A che rende noto il deposito del contratto del promettente difensore spagnolo.

Il classe 2006, che nelle scorse ore è sbarcato a Milano per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratti, arriva in prestito con diritto di riscatto (fissato a circa 500 mila euro più bonus) dal Betis Siviglia. Inizialmente la Lega aveva riportato l'accordo come a titolo 'definitivo', ma si è trattato di un errore di trascrizione.

