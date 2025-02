"Abbiamo un gruppo Whatsapp in tre: Kylian (Mbappé) io e Ousmane. Siamo in due del '97 (Marcus e Dembélé, ndr), lui non può dire niente", ha detto Marcus Thuram, a Cronache di Spogliatoio, con tanto di sorriso sulle labbra mentre parla dei compagni di reparto in Nazionale con i quali ha condiviso la crescita calcistica.

Chi è il calciatore con il quale hai più partite in carriera?

"Yann Sommer".

Quanti gol hai fatto nella scorsa Serie A?

"Tredici. Quest’anno? Tredici anche".

Cosa è cambiato?

"Non lo so, sto più in area quest’anno".

Che numero indossavi quando hai esordito in Ligue 2?

"Il 33".

Chi è il primo storico marcatore francese nella storia dell’Inter?

"Youri Djorkaeff".

Contro quale squadra hai fatto più gol in Italia?

"Torino".

Nell’ultimo mondiale hai fatto due assist. A chi?

"A Kylian".

È il tuo preferito anche in campo, vero?

"No, semplicemente a lui dai la palla e ci pensa lui. Tu e Dembélé lo prendete spesso in giro? Sì, avevamo quattordici anni io e Ousmane, mentre Kylian 13 e lo prendevamo in giro ed è rimasta questa cosa".

Anche lui ti prende in giro?

"No, lui non può. Io ho un anno in più, è rimasto questo legame di primo e secondo anno".

