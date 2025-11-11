"Mi trovo molto bene alla Roma, siamo in testa alla classifica e faccio parte di una grande squadra". Direttamente dal ritiro della Francia, Manu Koné parla così in conferenza stampa a pochi giorni dalle sfide contro Ucraina e Azerbaigian, valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Il centrocampista giallorosso commenta poi anche il primo posto in classifica che vede al momento la squadra di Gasperini appaiata all'Inter a quota 24 punti: "Meritiamo il nostro posto in classifica, ma dobbiamo lavorare sodo e rimanere umili - l'avviso del francese -. Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli dei nostri avversari. Spero che finiremo bene la stagione, vogliamo rimanere tra i migliori".