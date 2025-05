Prepariamoci insieme al prossimo weekend di campionato, decisivo per la lotta scudetto. Penultima giornata, l'Inter insegue il Napoli a -1 e spera nel Parma dell'allievo Chivu, ex giocatore ma anche ex allenatore nerazzurro. Come arrivano Inter, Lazio, Parma e Napoli a domenica.

