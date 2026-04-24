Prepariamoci insieme a Torino-Inter, match valido per la 34a giornata di Serie A. I nerazzurri potrebbero diventare Campioni d'Italia domenica, ma tutto dipende anche da Napoli e Milan.

Nella puntata di oggi del Salotto di FcInterNews ampio spazio alla partita con le ultimissime da Appiano. Intanto Chivu perde Luis Henrique per infortunio, il brasiliano è ai box.

Spazio anche alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter e alle ultime news di calciomercato, con un focus speciale sulla difesa. La dirigenza nerazzurra sta accelerando per chiudere l'affare Muharemovic con il Sassuolo. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 24 aprile 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.