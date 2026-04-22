Sono serviti i rigori per spezzare l'equilibrio durato praticamente due partite e un pezzo tra Atalanta e Lazio: nella lotteria dagli undici metri, il biglietto fortunato per la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter lo ha pescato la squadra di Maurizio Sarri.

Dopo il 2-2 dell'andata, all'Olimpico, il ritorno si è concluso 1-1 tra tempi regolamentari e supplementari per effetto del botta e risposta Romagnoli-Pasalic tra 84' e 86'. Dopodiché è salito in cattedra Edoardo Motta parando quattro rigori consecutivi dopo aver incassato il primo da Giacomo Raspadori; ai biancocelesti bastano i gol di Gustav Isaksen e Kenneth Taylor.