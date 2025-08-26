INTER-CAGLIARI 1-2

E' stato un primo tempo denso d'emozioni all'Arena Civica di Milano, che vede in questo momento il Cagliari avanti 1-2 sull'Inter di Benny Carbone. Sono stati proprio i sardi a sbloccare la gara con la rete di Trepy, che ha sfruttato al meglio un controllo difficoltoso di Taho in area, insaccando indisturbato il primo vantaggio della gara. A pareggiare per l'Inter è stato Mosconi, con un gran destro da posizione defilata che ha bucato le mani di Auskelis, ma la situazione d'equilibrio è durata solo 7 minuti. Sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, infatti, Mendy ha realizzato di testa in area piccola il nuovo vantaggio cagliaritano, con il quale si è tornati negli spogliatoi. A tra poco per la seconda frazione.

47' - Si chiude il primo tempo all'Arena: il Cagliari chiude la prima frazione avanti di un gol in questa Supercoppa. Inter chiamata a rimontare la rete di svantaggio nel secondo tempo.

46' - Zarate ruba un buon pallone e conduce centralmente: al momento del tiro viene chiuso dalla difesa cagliaritana.

45' - Venturini prova ad accendersi sulla destra, ma Marini lo porta sul fondo, guadagnando la rimessa dal fondo. Segnalati 2 minuti di recupero.

42' - Clamoroso incrocio dei pali del Cagliari, ancora pericoloso da calcio piazzato: sul cross di Sulev, Mendy stacca altissimo e centra l'incrocio di testa. Sardi vicinissimi al tris.

41' - Liteta crossa dalla sinistra al centro e Taho allontana in angolo con i pugni.

39' - Iddrissou suona la carica per l'Inter: di potenza prende il tempo a Marini e s'invola verso la porta, dove Auskelis mette in angolo il suo tiro ravvicinato.

37' - Torna in vantaggio il Cagliari con Mendy. Sulla punizione battuta dalla sinistra da Sulev, Mendy stacca tutto solo in area piccola ed insacca di testa. Dopo revisione VAR per potenziale fuorigioco, la rete è stata confermata: sardi di nuobo avanti, 1-2.

35' - Grande cambio gioco da parte di Trepy sulla destra per Grandu che, arrivato nei pressi dell'area, viene fermato dalla scivolata fallosa di Maye. Punizione per il Cagliari da posizione pericolosa.

33' - Altro lancio in avanti, stavolta per Iddrissou: anche lui fermato per fuorigioco.

32' - Mendy viene lanciato da solo in area, ma il 10 è scattato in posizione di fuorigioco. Punizione per l'Inter.

IL GOL: Se l'è costruito tutto da solo Mosconi che, entrato in area sulla destra, ha calciato potente da posizione defilata, bucando le mani ad Auskelis per l'1-1!

29' - GOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER! Ha pareggiato Mattia Mosconi!

26' - Su un lancio filtrante di Vargiu, Trepy aggancia e mette a terra Maye sulla destra. Punizione per l'Inter.

24' - Su un cross dalla sinistra in zona d'attacco per l'Inter, Liteta svetta di testa e trova un rimpallo su un interista che favorisce la rimessa laterale per i sardi. Il cagliaritano resta a terra per qualche secondo dolorante.

23' - Marello scodella dentro l'area dalla destra e Franke, dopo una serie di rimpalli ed un po' d'indecisione, spazza via.

22' - Ballo prova il lancio per Idrissou in area: Franke chiude con il ginocchio in angolo.

20' - Iddrissou fa sponda in area per Venturini, che calcia largo con il destro.

17' - Brivido per la difesa dell'Inter, con il colpo di testa all'indietro di Mendy che aveva aperto il campo per Trepy in contropiede. Il 10, però, è scattato in off-side. Punizione per i nerazzurri.

16' - Nuvoli si prende il primo giallo della partita: il cagliaritano ha trattenuto Idrissou lanciato in contropiede verso l'area. Alla battuta va Marello, che crossa sul secondo palo per Iddrissou che stacca e colpisce alto.

14' - Grande lavoro di Marini in fase di pressing, costringendo sul fondo Venturini e guadagnandosi il corner.

12' - L'Inter prova ad alzare il proprio baricentro per mettere pressione al Cagliari nella propria metàcampo, a caccia del pareggio.

10' - Il Cagliari passa in vantaggio con Trepy. Su un retropassaggio a campanile di Venturini per Taho, il portiere nerazzurro ha controllato male il pallone, regalando il pallone al 10 cagliaritano che ha insaccato a porta sguarnita. Sardi in vantaggio.

9' - Controllo difficoltoso per Ballo, che vede sfilare il pallone in fallo laterale per il Cagliari.

8' - Ancora Marello sulla sinistra prova il traversone in area per Iddrissou, che viene anticipato di testa da Marini.

7' - Marello crossa al centro per Iddrissou, che stacca alto e viene anticipato da un difensore cagliaritano in angolo. Sugli sviluppi del corner, i sardi spazzano via la sfera.

5' - Trovato da un lancio filtrante, Iddrissou si aggancia con Franke e cade in area. Si prosegue.

4' - Si propone in avanti Trepy, pescato sul lancio ma in posizione di fuorigioco. Punizione per l'Inter.

3' - Si fa vedere in avanti l'Inter, con la percussione centrale di Venturini interrotta da Sulev, che spazza in rimessa laterale.

2' - Subito sardi in avanti, con il lancio in avanti di Vargiu che si perde sul fondo ed in rimessa per l'Inter.

1' - Calcio d'inizio all'Arena, è cominciata la finale di Supercoppa Italiana!

18.26 - Ecco le formazioni che scendono sul terreno di gioco, tutto pronto per il fischio d'inizio della finale di Supercoppa Italiana.

18.15 - Le squadre rientrano negli spogliatoi dopo il riscaldamento: pochi minuiti al calcio d'inizio.

18 - Gentili lettrici e lettori, buonasera e benvenuti nella diretta testuale della finale di Supercoppa Italiana Primavera. All'Arena Civica Gianni Brera di Milano si affrontano le due principali protagoniste della scorsa stagione in campo nazionale, con l'Inter campione d'Italia che affronta i vincitori della scorsa Coppa Italia del Cagliari, conquistata proprio all'Arena di Milano in finale contro il Milan per 3-0. Si tratta del primo trofeo in palio di questa stagione in Primavera, che entrambe le squadre lotteranno per alzare in questo caldo pomeriggio milanese. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Garonetti, Maye, Marello; Zarate, Cerpelletti, Venturini; Mosconi, Iddrissou, Pinotti.

CAGLIARI (3-5-2): Auseklis; Vargiu, Franke, Nuvoli; Grandu, Sulev, Malfitano, Liteta, Marini; Trepy, Mendy.