INTER-CREMONESE 2-0

Marcatori: El Mahboubi (11'), Iddrissou (40')

Ottimo primo tempo dell'Inter Primavera, che sfrutta la passività di una Cremonese troppo conservativa per portarsi avanti 2-0 dopo quarantacinque minuti. I nerazzurri hanno subito sbloccato la partita con un gol su calcio piazzato, segnato di testa da El Mahboubi all'11'. Poi tanta gestione, con l'Inter in possesso del pallone e la Cremonese, schierata con il 5-4-1, incapace di ripartire. Al 40' il raddoppio: lo firma Iddrissou, sesto gol in campionato per lui, che non trovava il gol da un po' e finalmente si è sbloccato.

18.49 - Bozzetto fischia due volte: si torna negli spogliatoi, avanti l'Inter 2-0 a Interello.

45' - Uno di recupero.

43' - CFunziona ancora la connection tra Ballo e Iddrissou, con il cross controllato dal centravanti. L'autore del 2-0 calcia forte ma Cassin è bravo a chiudergli lo specchio sul tiro dal centrodestra dell'area di rigore.

IL GOL - Ballo imbuca lungolinea sulla destra per Iddrissou. L'attaccante tiene a distanza Zilio, resiste a una trattenuta e intanto si accentra. Da solo davanti a Cassin non può far altro che battere il portiere e firmare il 2-0 per l'Inter.

40' - GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DELL'INTER! 2-0, IDDRISSOU NON SBAGLIA!

38' - Breda ferma l'iniziativa avversaria e fa correre El Mahboubi, che parte dalla sinistra. Dopo un dribbling, ai 25 metri dalla porta, tenta il destro: blocca Cassin, il tiro da lontano era centrale.

32' - Azione per vie centrali dell'Inter. Alla fine la sfera arriva a Vukoje, che prova la conclusione: respinge la difesa ospite.

29' - Cresce con il passare dei minuti la Cremonese, che, complice lo svantaggio, ora è un po' più propositiva.

24' - Prima conclusione della Cremonese. Nenna sbaglia un pallone di facile lettura e Faye parte in campo aperto. Arriva Murante, servito dal compagno, che calcia di prima: palla a lato, la posizione era molto defilata.

17' - Bella sovrapposizione di Ballo premiata da Mosconi. Il cross del terzino nerazzurro è impreciso ma Cassin è insicuro: la difesa grigiorossa spazza in affanno.

IL GOL - Angolo battuto corto dalla squadra di Carbone. Ballo riceve e ha tutto il tempo per alzare la testa e mettere il cross morbido dal lato corto dell'area di rigore. Sul secondo palo la difesa grigiorossa, messa malissimo, si dimentica di El Mahboubi, che deve solo spingere di testa a porta vuota. Inter avanti 1-0.

11' - GOOOOOOOOOOLLLLLLLL DELL'INTER! EL MAHBOUBI! AVANTI L'INTER!

9' - Assetto molto difensivo per la Cremonese che lascia in avanti il solo Faye e si difende con un 5-4-1 estremamente conservativo: difficile trovare spazio per la manovra dei ragazzi di Carbone.

2' - Cross dalla sinistra di Marello: Vukoje si butta dentro e colpisce di testa. Palla alta.

18.03 - Via alla gara! Primo pallone per l'Inter.

17.59 - Squadre in campo al Konami Center. Pochi minuti al calcio d'inizio, con l'Inter che giocherà in nerazzurro, la Cremonese invece in bianco.

L'Inter Primavera di Benny Carbone affronta la Cremonese in casa nella 23a giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Carbone è reduce da un periodo non felicissimo, con il pareggio conquistato in rimonta contro il Milan settimana scorsa e, più in generale, una sola vittoria in campionato su cinque partite disputate nel 2026. Mercoledì prossimo la sfida di Youth League contro il Colonia. La Cremonese invece è il fanalino di coda del campionato, con soli 13 punti raccolti, ben 21 meno dei nerazzurri, attualmente al quinto posto. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio alle 18.

INTER (4-3-3): Taho; Marello, Breda, Nenna, Ballo; Zarate, Cerpelletti, Vukoje; El Mahboubi, Iddrissou, Mosconi

A disposizione: Farronato, Della Mora, Pinotti, Conti, Putsen, La Torre, Kukulis, Garonetti, Virtuani, Williamson, Peletti

Allenatore: Benny Carbone

CREMONESE (5-4-1): Cassin; Gashi, Pavesi, Bassi, Zilio; Biolchi; Lottici Tessadri, Bozza, Patrignani, Murante; Faye.

A disposizione: Novati, Bugna, Patitucci, Ragnoli Galli, Herzuah, Pio Marino, Lickunas, Jeon, Marsi, Stefani, Jenzeri

Allenatore: Elia Pavesi

Arbitro: Bozzetto

Assistenti: Marchese, Mezzalira





