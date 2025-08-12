49' - Duplice fischio di Kevin Bonacina, finisce 1-1 il primo tempo di Monza-Inter! Partita sbloccata da Ciurria al 32', nel recupero i nerazzurri trovano il pari grazie all'autogol fantozziano di Birindelli. Risultato complessivamente giusto per quanto visto nei primi 49', in cui le due squadre si sono spartite equamente i momenti positivi. Meglio i nerazzurri in avvio e dopo lo svantaggio, i brianzoli si sono fatti preferire al rientro dal cooling break.

48' - Leggermente lungo il suggerimento di Asllani per Sucic. Ma l'Inter sta muovendo la palla più velocemente da qualche minuto, soprattutto ricercando il cambio di gioco.

46' - INCREDIBILE AUTOGOL DI BIRINDELLI, L'INTER FA 1-1! Da un cross di Dimarco dalla sinistra, il 19 del Monza, nel tentativo di anticipare la concorrenza, la butta dentro da centravanti puro alle spalle di Thiam.

46' - Assegnati 4' di recupero.

45' - Bonny vicino all'1-1! Solita giocata dell'ex Parma, che sterza forte sul sinistro, quasi perde l'equilibrio, ma poi riesce a calciare come successo contro Under 23 e Monaco. L'epilogo, però, è diverso: esterno della rete.

44' - Non riesce la prima giocata della partita a Ganvoula, la palla finisce docile docile tra le mani di Martinez.

42' - Spunto di Sucic, che si gira in un amen in area calciando a botta sicura. Tiro deviato, corner per l'Inter.

41' - Non è stato risolto il problema alla testa di Dani Mota che non è in grado di proseguire la partita. Il 47 del Monza esce dal campo accompagnato dall'applauso dei presenti, al suo posto entra Ganvoula.

40' - De Vrij limita i danni nell'uno contro uno con Dani Mota in area: 'solo' corner in favore del Monza.

39' - Riprende il gioco con il Monza attualmente in dieci uomini. Dani Mota, infatti, si trova a bordocampo per ricevere le cure del caso.

37' - Colpo alla testa per Dani Mota, ora soccorso dallo staff medico del Monza. Gioco momentaneamente fermo.

35' - Cambio di gioco di Sucic per Mkhitaryan, che bisticcia col pallone facendolo scivolare in fallo di fondo. L'armeno ringrazia l'iniziativa del compagno, uno dei pochi nerazzurri che sta tentando di fare più del compitino.

34' - L'Inter prova a reagire subito con la punizione conquistata da Pio Esposito. Asllani la scodella verso il secondo palo portando a casau un corner.

32' - LA SBLOCCA IL MONZA CON CIURRIA! Ferma la difesa dell'Inter, che incassa il gol dell'1-0. Caprari punta e salta Asllani sul lato corto dell'area di rigore, poi crossa sul secondo palo dove Ciurria deve solo depositare alle spalle di Martinez.

31' - Superata la mezzora all'U-Power Stadium, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Pochissime le emozioni fino a qui.

30' - Si accende Bonny! E' bravo l'ex Parma ad attaccare la profondità sul tocco di Dimarco prima di puntare Brorsson e calciare verso la porta. Tiro impreciso, palla a lato.

28' - Palleggio insistito ma sterile del Monza, ricacciato all'indietro dal pressing nerazzurro.

27' - Il cross di Colpani è fuori dalla portata delle torri monzesi, recupera Colombo che alimenta nuovamente l'azione offensiva.

26' - Si riparte con un tiro dalla bandierina per il Monza.

24' - Cooling break prima della battuta del calcio d'angolo: i giocatori si prendono un momento di pausa per rinfrescarsi ma anche per ricevere le indicazioni tattiche dai rispettivi allenatori.

23' - Il tiro di Caprari va a sbattere contro la barriera. sulla prosecuzione dell'azione la palla torna buona per il 10 del Monza che si fa respingere la conclusione in corner.

22' - Colpani anticipa secco Carlos Augusto, che nella dinamica tocca il piede del giocatore del Monza: punizione dal limite per i padroni di casa.

20' - Ritmi da amichevole, come prevedibile. Dopo un buon avvio dell'Inter, da qualche minuto il Monza ha preso coraggio.

19' - Occasione per il Monza! E' Carlos Augusto a mettere provvidenzialmente il piede sul tiro a colpo sicuro di Caprari, che ha praticamente calciato un rigore in movimento dopo la sponda preziosa di Pessina.

17' - Tiro-cross di Colpani senza pretese, Martinez si sporca per la prima volta i guanti.

17' - Il Monza trova continuità in zona d'attacco, anche grazie al fallo ingenuo commesso da Dimarco ai danni di Ciurria. Netto lo spintone del 32 nerazzurro.

16' - Mkhitaryan perde palla con un errore gratuito, brava l'Inter a riposizionarsi evitando la ripartenza dei brianzoli.

15' - Primo corner guadagnato dall'Inter. Sul punto di battuta c'è Dimarco, il cui cross viene respinto fuori dall'area da Dani Mota.

14' - Duello a suon di sportellate tra Lucchesi e Pio Esposito: vince ancora l'attaccante, punizione per gli ospiti.

13' - Ci prova Dimarco! Punizione troppo soft, Thiam ringrazia.

12' - Asllani si procura un altro calcio di punizione ghiotto sulla trequarti: è lesto il centrocampista albanese sulla seconda palla, Dani Mota arriva in ritardo e lo abbatte.

10' - Timido il cross di Sucic, che era stato bravo a inserirsi in area di rigore. Dopo un batti e ribatti, Mkhitaryan cerca un filtrante che spiazza tutti, compagni e avversari. Palla a Thiam.

9' - Caprari pizzicato in posizione di fuorigioco sul tocco in verticale di Dani Mota.

8' - Il Monza si fa vedere per la prima volta dalle parti di Martinez: è Darmian a pulire l'area dopo un cross velenoso dalla sinistra.

7' - Il Monza si difende col blocco basso, schiacciata dall'Inter davanti alla sua area di rigore. Brorsson respinge il tiro di Dimarco.

5' - Bonny costringe Izzo a rifugiarsi in fallo laterale. Conquista campo l'Inter dopo la rimessa con le mani: bravo Pio Esposito a portare a casa il calcio di punizione.

4' - Avvio di partita come da copione: è l'Inter a fare la partita. Dopo 4' di marca nerazzurra, il Monza prova a guadagnare metri superando per la prima volta la linea di metà campo.

3' - Parte Asllani... Palla sulla barriera, raccoglie il pallone Mkhitaryan che la spara altissima sopra la traversa.

2' - Riconquista alta di Asllani, che poi prova a sfondare centralmente. Pessina ricorre al fallo, punizione ghiotta per i nerazzurri dai 25 metri.

2' - Recupera il pallone il Monza dopo 1' in cui è stato di proprietà dell'Inter.

1' - Primo possesso di palla per l'Inter, che parte con un palleggio paziente.

21.00 - Fischio d'inizio dell'arbitro Kevin Bonacina, comincia in questo momento Monza-Inter.

20.59 - Ora i saluti di rito tra i giocatori, poi lancio della monetina per determinare il primo possesso e l'occupazione delle due metà campo.

20.58 - I protagonisti della partita fanno capolino sul campo U-Power Stadium di Monza preceduti dalla terna arbitrale.

20.53 - E' il momento dell'annuncio delle formazioni ufficiali da parte dello speaker.

20.50 - Buona cornice di pubblico all'U-Power Stadium di Monza, dove si notano tante maglie nerazzurre.

20.45 - Mancano quindici minuti al fischio d'inizio, restate con FcInternews.it per seguire la diretta testuale di Monza-Inter!

20.30 - Da qualche minuto, entrambe le squadre sono in campo per il consueto warm up pre-partita. A bordocampo, il ds interista Ausilio osserva il riscaldamento in compagnia dell'omologo monzese Burdisso.

20.25 - Attacco baby per Chivu, che decide di lanciare la coppia Pio Esposito-Bonny facendo sedere in panchina la ThuLa. In mezzo al campo c'è Asllani con Sucic e Mkhirtaryan ai suoi lati; Dimarco e Luis Henrique sono i quinti. In porta riecco il recuperato Martinez, che davanti a sé avrà la protezione del trio difensivo composto da Darmian, De Vrij e Carlos Augusto.

20.22 - Sono sette i giocatori indisponibili dell'Inter per l'amichevole contro il Monza di stasera. Oltre all'annunciato assente Davide Frattesi, che continua col lavoro personalizzato, rimangono ai box per precauzione Yann Bisseck e Piotr Zielinski, tornati da poco in gruppo dopo i rispettivi infortuni. Leggermente affaticati Tomas Palacios, Nicola Zalewski, Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries.

20.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MONZA (3-4-2-1): 20 Thiam; 2 Brorsson, 4 Izzo, 3 Lucchesi ; 19 Birindelli, 32 Pessina, 21 Colombo, 26 Ciurria; 28 Colpani, 10 Caprari; 47 Mota. A disposizione: 1 Pizzignacco, 25 Sorrentino, 44 Carboni, 17 Keita Balde, 90 Zanni, 27 Capolupo, 70 Martins, 37 Petagna, 14 Obiang, 35 Ganvoula, 9 Maric, 16 Sardo, 33 Domanico, 13 Ravanelli, 15 Delli Carri, 7 Dentello, 23 Galazzi. Allenatore: Paolo Bianco.

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 36 Darmian, 6 De Vrij , 30 Carlos; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhytarian, 32 Dimarco; 14 Bonny, 94 P. Esposito. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 23 Barella, 28 Pavard, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 45 Bovo, 48 Re Cecconi, 49 Mosconi, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

20.18 - A tredici giorni dal fischio d'inizio che darà il via alla stagione 2025-26, l'Inter scende in campo a Monza per la penultima prova generale della sua pre-season dopo i successi conquistati nel test in famiglia con l'Under 23 e nell'amichevole di Montecarlo a spese del Monaco. L'U-Power Stadium ospita la terza tappa di avvicinamento alla nuova annata dei nerazzurri, che prima dell'esordio ufficiale col Torino del 25 agosto voleranno a Bari per sfidare l'Olympiacos il giorno dopo Ferragosto.