Spazio a commenti e analisi ancora di Inter-Arsenal 1-3. Focus su Sommer, Sucic ed Esposito dopo la gara di San Siro persa dai nerazzurri, destinati ai playoff Champions. Venerdì la squadra di Chivu subito in campo contro il Pisa. Le ultime anche su Perisic e sul mercato.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 21 gennaio 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
