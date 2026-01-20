La corsa dell'Inter alla qualificazione diretta degli ottavi di Champions League si complica dopo il 3-1 incassato contro l'Arsenal. Raggiunto da Sky Sport, Federico Dimarco analizza a caldo il ko dell'Inter: "Ci è mancato fare gol, credo sia la cosa principale. Abbiamo incontrato una squadra forte prima in Champions e in Premier, è un peccato. Ci giocheremo tutto contro il Borussia Dortmund".

Quanto è difficile difendere su questi corner?

"Non so quanti gol hanno fatto in questi tre anni con Arteta, è una cosa che provano e gli viene sempre. C'è poco da fare. Siamo stati anche sfortunati, hanno preso la traversa e gli è rimbalzata in testa. Si poteva marcare meglio, ma il pallone si muove veloce e fai fatica".

A Dortmund avete un solo risultato, la vittoria.

"Lo sappiamo, se non dovessimo riuscire ad andarci diretti (agli ottavi, ndr) ci giocheremo i playoff".