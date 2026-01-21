"Se alla squadra oggi più forte del mondo, che sta dominando la Premier e ha vinto le prime 6 di Champions con un risultato complessivo di 17-1, regali amnesie difensive e sprechi quel poco che ti concede, è praticamente impossibile uscirne illesi. Infatti l’Inter ha perso 3-1 con l’Arsenal". Questo il commento caustico della Gazzetta dello Sport alla partita vista ieri sera a San Siro. Per i nerazzurri, terzo ko di fila in Champions e ottavi diretti ormai un miraggio.

"Cristian Chivu può anche fare spallucce quando gli dicono che fatica negli scontri diretti, ma la realtà è questa: tra campionato e Coppa non ne ha vinto uno - si legge -. Gli inglesi si sono dimostrati superiori, tecnicamente soprattutto, tenendo conto anche che Arteta è partito con diversi titolari in panca: Rice, Martinelli, Odegaard, Gyokeres".