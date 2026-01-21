Il rapporto tra l'Inter e Francesco Pio Esposito è solido e va oltre il rinnovo di contratto firmato recentemente dalle parti. A dirlo è Mario Giuffredi, agente dell'attaccante classe 2005, che si sta imponendo a grandi livelli, alla sua prima stagione in una big: "Noi abbiamo rinnovato il contratto di Pio Esposito con l'Inter prima che finisse la stagione scorsa, è legato al club ancora per quattro anni e mezzo - ha precisato il procuratore a Calcio Napoli 24 -. Non abbiamo nessun tipo di problema perché l'Inter è una società molto aperta, totalmente disponibile. Non abbiamo nessun problema, possiamo rivederci in qualsiasi momento, ma non c'è neanche fretta. Viviamo tutto con serenità, il ragazzo è mentalizzato sulla stagione: non è una priorità parlare di questi aspetti. Pio, che giocava in Serie B nello Spezia, lo fanno giocare all'Inter e, avendo le occasioni, ha dimostrato di essere un giocatore da Inter. Cosa che non succede al Napoli con i giovani, che non hanno niente da invidiare agli altri".