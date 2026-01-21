Cristian Chivu parla ai microfoni della Uefa al termine della partita persa contro l'Arsenal. "Serata difficile per la sconfitta, abbiamo cercato di restare in gara, specialmente nel primo tempo abbiamo avuto le nostre chances per andare avanti. Ci abbiamo provato anche nel secondo, ma l'Arsenal ha qualità, ha cambi, ha velocità", afferma il tecnico.

"Non mi sorprende, è uno dei migliori team in Europa, sapevamo che hanno qualità e profondità. Ci abbiamo provato, ma non ce l'abbiamo fatta. Arsenal e Bayern sono le due squadre migliori, ma in Champions dipende tanto da come arrivi all'ultima parte. Adesso aspettiamo le ultime gare del turno e poi vedremo. Se dovremo giocare i playoff non ci saranno problemi".