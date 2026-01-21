Tuttosport la definisce "allergia da big". Atletico, Liverpool e Arsenal come Milan, Napoli e Juventus. Ma la sconfitta di ieri è quella più netta, le altre due in Champions erano arrivate nel finale. Ieri l'Arsenal non ha mai dato l'idea di poterla anche solo pareggiare, la partita. E si è sentita tantissimo l'assenza di Calhanoglu.

Ora per passare direttamente agli ottavi servirà una vittoria contro il Borussia a Dortmund, sperando poi in risultati favorevoli dagli altri campi. Oltre ad Arteta il vincitore della serata è quindi Allegri, che avrà eventualmente un avversario impegnato ogni tre giorni pure a febbraio.