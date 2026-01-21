Voti onesti quelli del Corsport alla prestazione dell'Inter che ieri ha trovato davanti a sé un'Arsenal superiore.

Chivu (all.) 6 Con le scelte a gara in corso conferma che il coraggio non gli manca di certo. La squadra prova a reagire, ma crolla nel finale.

Sommer 5,5 Non particolarmente reattivo. Ormai lontano dal rendimento straordinario della scorsa Champions League.

Akanji 6 Abituato a certe sfide, vede riaccendersi per una notte una rivalità vissuta per anni in Inghilterra. Tiene botta.

Acerbi 5,5 Torna al centro della difesa, fatica a tenere a bada l’indiavolato Gabriel Jesus. Con l’ingresso di Gyokeres la musica non cambia.

Bastoni 6 Lo spauracchio Saka lo costringe a una prestazione più prudente e con meno sortite offensive del solito. Puntuale la chiusura su Saka all’ora di gioco.

Luis Henrique 6 Tiene lui in gioco Gabriel Jesus sul gol che apre la partita. Unica macchia però in una gara nel complesso positiva.

Bonny (38’ st) sv

Barella 5,5 Solita prestazione generosa che però stavolta fa anche rima con fumosa.

Frattesi (19’ st) 5,5 Gettato nella mischia per l’assalto dell’ultima mezz’ora si propone più volte nell’assedio senza trovare la giocata giusta.

Zielinski 6 Ormai abituato a muoversi davanti alla difesa, non sfigura neanche contro una squadra che non gli concede tempo di ragionare.

Diouf (38’ st) sv

Sucic 6,5 Apre il piattone e manda la palla in buca dal limite senza lasciare scampo a Raya. L’incomprensione con Frattesi che porta al gol di Gyokeres taglia le gambe all’Inter.

Dimarco 6 Gli tocca uscire su Saka ogni volta che l’Arsenal attacca da quel lato. Quando può però non rinuncia ad accompagnare l’azione mettendo la sua qualità a disposizione della squadra.

Thuram 5 Spara altissimo nel primo tempo da posizione defilata ma comunque invitante. Contributo non all’altezza delle attese.

Lautaro 6 Il Toro è in qualsiasi angolo dell’arena a lottare per la causa. Sacrificio che inevitabilmente toglie un po’ di peso offensivo alla squadra.

P. Esposito (19’ st) 6,5 Impatto da veterano e col coltello tra i denti in una gara che prova a raddrizzare in ogni modo.