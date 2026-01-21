Dopo due stagioni di permanenza, il club argentino dell'Independiente ha ceduto al Pisa il giocatore cileno Felipe Loyola. L'annuncio dell'approdo ufficiale del classe 2000 alla corte di Alberto Gilardino è stato dato col seguente comunicato: "Felipe Loyola continuerà la sua carriera al Pisa, in Italia. L’operazione è stata realizzata con un prestito della durata di 6 mesi, con un onere di € 1.300.000 e un bonus di € 200.000 per gli obiettivi. Ha inoltre un obbligo di acquisto di 5.500.000 per il 70% dell'importo, nel caso in cui partecipi a 5 partite con la sua nuova squadra. Infine, è stata concordata un’opzione di acquisto per il restante 30%, quotata a € 4.250.000".