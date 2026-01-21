"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian dal Bologna F.C", si legge sul sito ufficiale del club fiesole che rende ufficiale l'arrivo dell'ex interista nel capoluogo toscano. Il classe 2003 saluta temporaneamente il Bologna e si trasferisce oltre l'Appennino tosco-emiliano. Dopo la firma, il centrocampista ha scelto il numero di maglia da indossare a Firenze: indosserà l'80.