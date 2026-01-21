Fali Ramadani sarà a Milano – come appurato da FcInterNews.it - già nella giornata di venerdì e poi fermerà nella metropoli lombarda fino al termine della finestra di mercato proprio per affrontare le questioni che riguardano i suoi assistiti. Tra questi, fresco di incarico, Branimir Mlacic, al centro di una vera e propria telenovela.

In realtà a differenza da quanto emerso nelle ultime ore, sebbene la situazione con i nerazzurri non sia più così calda come negli ultimi giorni e l’agente comunque stia lavorando parallelamente per presentare più progetti al proprio assistito, è previsto un nuovo contatto tra le parti per avere un quadro a 360° della situazione (sempre che prima non arrivino altre proposte irrinunciabili).

Lato giocatore la partita resta più che aperta, con l’Inter che dovrà presentare al ragazzo una prospettiva interessante – il lato economico non c’entra – per assicurarsi le prestazioni del giovane dell’Hajuduk. In altre parole, la trattativa tra l'Inter e Mlacic non è tramontata, ma serve parlarne per capire quali e quanti margini di riapertura ci siano.