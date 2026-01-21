"E' dura perché non meritavamo di perdere così. Nel primo tempo abbiamo avuto ottime occasioni per il 2-1, ma hanno concretizzato le loro". Petar Sucic parla così ai microfoni della Uefa dopo la sconfitta contro l'Arsenal.

"Abbiamo perso ma penso che abbiamo fatto bene. Mi spiace per la sconfitta, ma abbiamo un'altra partita nel girone e dobbiamo vincerla. Arsenal la migliore avversaria trovata finora? Sì, le hanno vinte tutte in Champions e sono primi in campionato, i risultati parlano per loro. Sono stati più concreti negli ultimi metri e hanno trovato più modi per segnare. Andremo a Dortmund per vincere, sappiamo che è l'unico modo. Poi vedremo se sarà sufficiente".