Il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, è intervenuto ai microfoni di RAI Radio 1 Sport, toccando diversi temi di attualità tra cui quello legato agli stadi. Per il quale esprime una speranza: "Sul fronte stadi ci auguriamo che inizi veramente la costruzione dei nuovi impianti. Su San Siro ormai ci siamo, a Roma sappiamo che è in dirittura di arrivo, ma come in un videogioco ogni volta sembra arrivare un nuovo ostacolo. Ci auguriamo ora che con la presenza del Commissario Massimo Sessa tutti questi ostacoli siano prontamente affrontati e risolti".

Sul discorso Coppe europee aggiunge: "Questa settimana vivremo match europei significativi per noi, ricordiamo che nel ranking siamo dietro a Inghilterra e Germania e con la Spagna che ci incalza, quindi fare punti è importante per mantenere la posizione e cercare di migliorarla per tornare ad avere 5 squadre qualificate per la prossima Champions League". Chiosa sugli auspici per l'anno nuovo: "Io sogno per il 2026 è di rivedere l’Italia di Rino Gattuso ai Mondiali, non solo partecipe, ma anche protagonista nel torneo che si disputerà negli Stati Uniti, in Canada e Messico. Tornando al nostro campionato mi auguro sia anche in questa stagione combattuto e incerto fino all’ultimo, poiché questo è ciò che lo caratterizza in assoluto rispetto a quello che avviene nella maggior parte degli altri tornei nostri competitor.