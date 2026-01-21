Arrivato ai microfoni di Sky Sport, Marcus Thuram esprime il suo rammarico per la sconfitta subita questa sera dall'Inter contro l'Arsenal:

Un po' di rammarico, ci avete provato ma sono mancati dei dettagli.

"Certamente, abbiamo fatto cose bene ma anche errori perché abbiamo preso tre gol. Ci abbiamo provato contro l'Arsenal, una delle migliori squadre al mondo. Dobbiamo rivedere la partita per vedere cosa migliorare".

Sui calci piazzati sono forti, si poteva fare qualcosa di più o sono difficilmente marcabili?

"Si può sempre fare di più. Questa è una delle loro specialità e l'hanno sfruttata, nel calcio di oggi i dettagli sono importanti".

Ora si deve vincere a Dortmund per gli ottavi, con che spirito andrete?

"Prima c'è il Pisa, pensiamo a quella che non sarà una gara facile. Poi vedremo per Dortmund".

Quello degli scontri diretti è un problema o una cosa mediatica?

"In tutte le partite dà fastidio giocare bene e non portare a casa il risultato. Ma impariamo e cresciamo".