Una delle note positive della gara di ieri persa dall'Inter contro l'Arsenal è la prestazione di Pio Esposito. Le reazioni sui social network, da parte degli appassionati e tifosi inglesi e non solo, fanno intendere quanto il giocatore sia già molto apprezzato a livello internazionale.

"Una minaccia", "Questo Esposito è in vendita?", "Sembra proprio l'attaccante che vorrebbe Arteta", sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social e raccolti da Sport Mediaset. Alcuni arrivano anche dalla Spagna: "Ci servirebbe al Barcellona", scrive un utente, mentre un altro lo paragona a un ex milanista: Olivier Giroud.