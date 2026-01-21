Il ritorno di Ivan Perisic per l'Inter è qualcosa di più di una semplice suggestione: i nerazzurri vogliono riportare a Milano l'esterno croato e secondo Gianluca Di Marzio faranno il possibile per convincere il PSV a cedere. Bisogna però capire cosa deciderà di fare il club neerlandese. Se ci sarà apertura, i nerazzurri affonderanno il colpo.

Dopo le due esperienze con Tottenham e Hajduk Spalato, il classe ’89 sta vivendo una seconda giovinezza in Eredivisie: in un anno e mezzo col PSV ha ritrovato continuità e soprattutto incisività, con 21 gol e altrettanti assist in 60 presenze tra tutte le competizioni.