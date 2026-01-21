La prima della Premier League si produce in una sonora lezione ai danni della prima della Serie A, con l'Arsenal che fa secca l'Inter con un perentorio 3-1. Per spiegare la differenza esistente tra i due campionati, Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, usa la parola tecnica come parola chiave spiegando: "Per avere questa tecnica devi esercitarla sempre, se fai solo tattica la eserciti poco. La tecnica è fondamentale in queste partite, se sbagli uno stop l'avversario va via. La tecnica è la base fondamentale del gioco del calcio. In Italia paghiamo un errore enorme: a 11-12 anni facciamo fare tattica ai ragazzini, non tecnica. E questo è il risultato".

Tornando sulla prova dell'Arsenal, Capello sottolinea un aspetto: "Straordinario per tecnica e velocità quando hanno palla tra i piedi. Il pallone canta, si muove veloce. I giocatori hanno una tecnica unica; intercettano palla in difesa e non la buttano mai via. L'azione del 3-1 è spettacolare per il movimento degli attaccanti che vanno là sapendo dove arriva la palla. Dopo averlo vista stasera contro un'Inter che comunque ha creato difficoltà, questa tecnica mi ha esaltato".