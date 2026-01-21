La prima della Premier League si produce in una sonora lezione ai danni della prima della Serie A, con l'Arsenal che fa secca l'Inter con un perentorio 3-1. Per spiegare la differenza esistente tra i due campionati, Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, usa la parola tecnica come parola chiave spiegando: "Per avere questa tecnica devi esercitarla sempre, se fai solo tattica la eserciti poco. La tecnica è fondamentale in queste partite, se sbagli uno stop l'avversario va via. La tecnica è la base fondamentale del gioco del calcio. In Italia paghiamo un errore enorme: a 11-12 anni facciamo fare tattica ai ragazzini, non tecnica. E questo è il risultato".
Tornando sulla prova dell'Arsenal, Capello sottolinea un aspetto: "Straordinario per tecnica e velocità quando hanno palla tra i piedi. Il pallone canta, si muove veloce. I giocatori hanno una tecnica unica; intercettano palla in difesa e non la buttano mai via. L'azione del 3-1 è spettacolare per il movimento degli attaccanti che vanno là sapendo dove arriva la palla. Dopo averlo vista stasera contro un'Inter che comunque ha creato difficoltà, questa tecnica mi ha esaltato".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
