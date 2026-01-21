"L’Arsenal si è confermato la corazzata d’Europa. Ma l’Inter è stata alla sua altezza: ha perso, ma non si è fatta mettere sotto. E, a metà secondo tempo, è sembrata aver la forza per strappare il pareggio". Questa la considerazione corretta del Corsport dopo il 3-1 inflitto dai Gunners ai nerazzurri.

Molto positovo l'ingresso di Esposito che ha costretto i Gunners ad abbassarsi. "I nerazzurri avrebbero meritato di giocarsela fino in fondo. Invece, si sono fatti sorprendere in contropiede, togliendo incertezza agli ultimi minuti della gara. Complessivamente, la prestazione degli uomini di Chivu è stata superiore a quelle contro Atletico Madrid e Liverpool. Solo che la sostanza non è cambiata. E la terza sconfitta consecutiva mette in seria discussione la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi. Dipenderà dai risultati di questa sera. Fermo restando che bisognerà andare a vincere in casa del Borussia Dortmund tra una settimana: difficile, ma non impossibile", si legge.