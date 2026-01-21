Nicolò Barella non sta attraversando il momento più brillante della sua carriera, tanto che negli ultimi tempi è diventato il bersaglio forse più facile per i tifosi dell'Inter. Il motivo prova a spiegarlo Massimo Ambrosini per Cronache di Spogliatoio: "La mia sensazione è che, rispetto a prima, sia meno sereno nella gestione dei 90 minuti, è come se avesse la necessità di fare la giocata decisiva. Ad esempio, il gol gli manca - il punto di vista dell'ex centrocampista dell'Inter. A differenza di Luis Henrique, che magari non ci prova neanche, Barella non riesce a trovare il modo per fare l'inserimento o il tiro con la serenità necessaria per farlo diventare efficace. E' entrato in un circolo vizioso".