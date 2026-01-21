Spazio a commenti e analisi di Inter-Arsenal 1-3. La squadra nerazzurra incassa la terza sconfitta consecutiva in Champions e passerà dai playoff per cercare di andare agli ottavi. Alcune cose negative, ma altre positive come le prestazioni di Sucic ed Esposito.

Il video
21 gennaio 2026
Raffaele Caruso
