Il mercato di gennaio dei club di Serie A non cambia. È questo, stando alle informazioni raccolte da Calcio e Finanza, l'esito del Consiglio federale straordinario convocato per la giornata di oggi per esaminare e votare la proposta di revisione delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali): il mercato del Napoli resterà dunque a saldo zero nella sessione di trasferimenti invernale.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nella giornata di ieri aveva chiesto e ottenuto nell'Assemblea di Lega Serie A di ieri la discussione di un ordine del giorno che, se approvato, avrebbe permesso al club azzurro di fare mercato dopo lo stop dovuto al mancato rispetto del limite di 0,8 dell'indicatore del costo del lavoro allargato.

"Il consiglio federale- si legge su CF - ha preso atto della proposta di revisione delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) formulata dalla Lega, ma senza raggiungere l’unanimità: come noto, sono stati sedici i voti favorevoli, uno contrario (Milan) e tre gli astenuti (Inter, Juventus e Roma)". La richiesta, rivolta dal Consiglio federale alla Lega Serie A per procedere a una modifica delle NOIF a mercato in corso, è di una rinuncia da parte delle società astenute o contrarie a qualsiasi futura iniziativa o azione legale nei confronti dello stesso consiglio.