Il "Dibu" Martinez si aggiunge alla lista dei candidati per il post-Sommer. L'Inter, riporta oggi Tuttosport, ha chiesto informazioni agli agenti del portiere argentino. Sarebbe un modo per garantire a Chivu un portiere di comprovata affidabilità dando anche a Oaktree un colpo mediatico.

Il fondo, si legge, vuole però u altro colpo che sia simbolo della sua Inter, probabilmente un attaccante da mettere alle spalle di Lautaro, poi servirà un centrale (Muharemovic è in cima ai desiderata) un esterno destro qualora non ci fosse più Dumfries e un centrocampista in più che potrebbe essere il rientrante Aleksandar Stankovic.

Tornando al "Dibu", percepisce 5 milioni l'anno all'Aston Villa, cifra che i nerazzurri potrebbero provare a spalmare su un biennale con opzione per la terza stagione. Verrà spesa la carta Zanetti, sempre importante quando si parla di connazionali. Tra le alternative restano Vicario e Caprile.