È dedicata alle performance di Petar Sucic e Pio Esposito la pillola di analisi di Goran Pandev per Sky Sport in merito ad Inter-Arsenal: "All'interno di una serata negativa per l'Inter, abbiamo visto due giovani che stanno crescendo bene come loro. Sono già elementi fondamentali per questo gruppo, si sono inseriti benissimo. Sucic è stato il migliore dell'Inter, fosse stato più egoista avrebbe segnato il secondo gol ma a lui piace fare assist. Poi Esposito ha fatto una partita gagliarda, in cinque minuti ha tirato tre volte in porta. L'Inter deve essere felice di aver trovato questi ragazzi tanto importanti".