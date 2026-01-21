"I dettagli hanno fatto una grande differenza, non ho visto questa differenza di punteggio tra noi e loro. Ma alla fine il risultato è quello". Marcus Thuram esprime la sua amarezza così dopo la sconfitta contro l'Arsenal.
"Rivedrò la partita, ma sono stati un po' più aggressivi di noi e questo ha fatto la differenza. La Champions League è fatta di partite difficili, intanto ci concentriamo su venerdì e poi a Dortmund sarà come una finale. Quando giochi per l'Inter il minimo che si può fare è provare ad andare il più lontano possibile in ogni torneo".
Sezione: Focus / Data: Mer 21 gennaio 2026 alle 09:38
Autore: FcInterNews Redazione
