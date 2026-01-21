Nei giorni scorsi l'agente Enzo Raiola, parlando ai microfoni della RAI, ha aperto alla possibilità di rivedere il suo assistito Gianluigi Donnarumma di nuovo in Italia nonostante il fresco trasferimento dal PSG al Manchester City (RILEGGI QUI). Una possibilità che vedrebbe anche l'Inter tra le possibili destinazioni future, come rivela oggi The Sun in Inghilterra: come si legge sul tabloid, infatti, è possibile che "Juventus e Inter riaccendano il loro interesse per Donnarumma, che avevano messo gli occhi su di lui dopo che l'allenatore del PSG Luis Enrique lo aveva fatto fuori".

L'Inter, come noto, è alla ricerca di un portiere che possa rimpiazzare Yann Sommer: nelle ultime ore si è parlato di nuovi contatti con il Dibu Martinez, ma non è da escludere anche un tentativo per il numero uno della Nazionale. Come spiegano da oltremanica, l'ostacolo per entrambi i club italiani è rappresentato dall'ingaggio da 13 milioni di sterline nette a stagione (pari a circa 15 milioni di euro) che Gigio percepirà dai Citizens fino al 2031.