Non sufficiente la partita del portoghese Pinheiro, anche se ha inciso in maniera relativa secondo il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano sottolinea i tanti piccoli errori del fischietto lusitano sia dal punto di vista tecnico che disciplinare.

L'unico vero caso da moviola arriva nella ripresa. "Lautaro finisce a terra in area dell’Arsenal, davanti a lui c’è Saliba che allarga la gamba sinistra e lo tocca, il Toro cadendo all’indietro sbatte sul giocatore che aveva alle spalle. In Uefa hanno canoni differenti rispetto all’Italia (anche se spesso difformi fra loro), Pinheiro ha lasciato andare, ma i dubbi restano".