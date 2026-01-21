Parlando alla vigilia del match di Europa League contro l'FCSB, Mario Kovacevic, allenatore della Dinamo Zagabria, si è praticamente congedato da Leon Jakirovic, il difensore centrale destinato a mettere nei prossimi giorni la sua firma sul contratto che lo legherà all'Inter. "Mi dispiace che se ne vada, ma è una decisione che hanno preso lui e chi gli è vicino. Io gli auguro tutta la fortuna del mondo. Spero che cresca bene all'Inter".
Una dichiarazione breve, ma eloquente: non ci sono praticamente più ostacoli per l'approdo del giovane centrale a Milano, adesso restano solo da attendere le visite mediche e l'ufficialità. Anche ieri sera, nel prepartita di Inter-Arsenal, Beppe Marotta e Zvonimir Boban, presidente della Dinamo Zagabria, sono stati protagonisti di un piccolo siparietto legato proprio a Jakirovic, allorché il presidente nerazzurro ha espresso tutto il suo ottimismo per la conclusione della trattativa assecondato dall'ex milanista che gli ha dato un appuntamento a oggi...
