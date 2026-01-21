Lunedì 19 gennaio, il Memoriale della Shoah di Milano, al Binario 21 della Stazione Centrale, ha ospitato la prima tappa della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 dedicato agli oratori delle 17 città della Serie A Enilive 2025/2026, insieme a FC Internazionale Milano. Al pomeriggio di riflessione hanno preso parte gli atleti dell’Oratorio Santa Maria Madre della Chiesa, coinvolti nel progetto educativo e sportivo promosso da Philadelphia, insieme ai ragazzi e le ragazze del Settore Giovanile nerazzurro.

In questa occasione, gli atleti hanno incontrato Lisa Alborghetti, Giuseppe Bergomi e Francesco Toldo, Legend dell’Inter, partecipando ad un momento di approfondimento sui valori cardine del progetto, quali: amicizia, rispetto e inclusione, strumenti fondamentali per contrastare il razzismo.