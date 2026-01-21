Non è da escludere a priori la permanenza di Davide Frattesi all'Inter fino a fine stagione, a dispetto delle sensazioni che filtravano appena qualche settimana fa. Lo scenario, che sembrava impossibile nei primi giorni del mercato invernale, potrebbe diventare concreto, soprattutto ora che Cristian Chivu sta dando minuti importanti al centrocampista. In ogni caso, non mancano club pronti a ingaggiare l'ex Sassuolo con formule un po' fantasiose magari negli ultimi giorni di mercato. Lo riporta Matteo Moretto sul canale Youtube 'Fabrizio Romano in italiano'.
Sezione: Focus / Data: Mer 21 gennaio 2026 alle 19:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
