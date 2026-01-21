Inter ko con l'Arsenal e le pagelle della Gazzetta dello Sport riflettono la prestazione non brillante dei nerazzurri.

Il migliore è Sucic (7): "Non giocava titolare in Champions da settembre: si siede al tavolo con la fame arretrata e concepisce un gol bellissimo. Sull’1-1 spreca il contropiede che poteva cambiare la storia, nel finale arranca".

Bene anche Bastoni (6,5): "Un intervento da campione su Saka scongiura l’idea di una resa anticipata. Resta sempre sul pezzo e chiude la notte da capitano. Bruttina però la reazione su Merino che poteva costare l’espulsione".

Stesso voto per Thuram (6,5): "E’ il vero centravanti dell’Inter, incaricato dei duelli e delle sponde giù negli abissi biancorossi. La strategia è corretta, i difensori dell’Arsenal faticano. Sfinito, cede negli ultimi minuti".

Negativa la prova di Lautaro (5,5): "Sempre più 10, di nome e di fatto, scorge linee di passaggio speciali: da una di queste nasce il provvisorio pareggio. Ma in area non è abbastanza temibile e nella ripresa cala. Esce contrariato".

Peggio hanno fatto Barella (5), Luis Henrique (5) e, soprattutto, Sommer (5): "Dovrebbe uscire sul secondo gol di Gabriel Jesus. Più in generale sui tanti cross dell’Arsenal tentenna perché teme di essere sovrastato. Si piega male sull’1-3 di Gyokeres, non proprio irresistibile".

5,5 per Akanji (ma perché?), Dimarco, Zielinski e Frattesi; sufficienti Acerbi ed Esposito (avarissimo). Senza voto Bonny e Diouf.

Chivu 6: "Resta in ballo contro la squadra più forte del momento senza sfigurare. Azzecca anche la mossa Sucic e il cambio di Esposito. Certo la terza sconfitta di fila in Champions impone qualche riflessione".