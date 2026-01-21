Ancora nessun gol e un solo assist in nerazzurro per Luis Henrique, negli ultimi mesi chiamato a sostituire l'infortunato Denzel Dumfries. Il brasiliano, pagato 25 milioni di euro in estate, fin qui ha giocato 1.251 minuti stagionali (di cui 923 in campionato) senza mai incidere, con un conteggio di 15 tiri totali e appena 5 nello specchio della porta, 24 cross, 11 tackle vinti e solo cinque dribbling riusciti (meno del 50% rispetto a quelli tentati).

Numeri che non soddisfano l'Inter, secondo La Gazzetta dello Sport pronta a correre ai ripari sul mercato per provare a risolvere il problema. "Sfumato Cancelo, trattato all’inizio e finito al Barcellona, l’Inter sta sondando diversi volti di vario genere - scrive la rosea -. Sul taccuino per giugno c’è Belghali, esterno del Verona, impraticabile per gennaio in quanto ha già giocato in due squadre diverse, mentre nei radar a corto raggio resiste l’opzione del ritorno di Perisic, 37 anni il 2 febbraio, titolarissimo col Psv. Quest'anno ha sfornato cinque gol e dieci assist. Gli olandesi hanno chiuso tutte le porte, ma negli ultimi giorni può succedere di tutto. A Milano tutti ricordano i suoi anni d’oro nerazzurri: 55 gol in 254 partite. L’Inter continua a studiare la situazione".