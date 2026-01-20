Non riesce l'impresa all'Inter, che deve arrendersi a un Arsenal superiore e sempre più primo nella classifica della League Phase di Champions. Dopo il 3-1 di San Siro, Cristian Chivu si presenta in conferenza stampa per analizzare il match attraverso le domande dei giornalisti: "Playoff? Io non sono mai preoccupato, guardo sempre ciò che c'è da fare. Sapevamo dall'inizio che la Champions non è facile, mi prendo la crescita nell'approccio alla gare, il coraggio e l'intensità che cerchiamo di pareggiare soprattutto con le squadre inglesi. Accettiamo ben volentieri quello che basta e non basta a livello di punti, noi siamo pronti al playoff e lo eravamo dall'inizio".

Troppi errori in attacco e in difesa.

"Sapevamo della forza dell'Arsenal, della loro tecnica in velocità. Saka è difficile da tenere, creano tanto dentro l'area. Hanno corse che ti mettono in difficoltà; le poche volte che siamo riusciti ad andare in porta ci sono mancati la lucidità e il cinismo. L'Arsenal ha meritato, è stato più cinico e intenso, gli facciamo i complimenti".

Quanto pesano i playoff anche sulle altre competizioni?

"Due gare in più o due in meno cambia poco, non dobbiamo farci troppi problemi. Non lamentiamoci che si gioca ogni tre giorni, anche l'Arsenal lo fa e non si lamenta. Io non lo faccio, manteniamo questa mentalità. Pazienza se faremo due gare in più, nel caso saremo pronti".