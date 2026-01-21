Intervistato da Calcio Napoli 24, Mario Giuffredi, agente tra gli altri dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, rivolge un duro attacco nei confronti del tecnico partenopeo Antonio Conte: "A Conte manca il coraggio di mettere i giovani in campo. Dobbiamo avere il coraggio di dire la verità: l’allenatore non ha il coraggio di mettere un giovane. Vengono messi solo se ci sono tremila infortunati. Se gli avessi dato spazio prima oggi avresti trovato un giocatore ancora più pronto, l’esperienza aumenta la qualità".

Giuffredi carica ulteriormente la sua tesi: "Non mi faccio prendere per il c..o da Conte. Quando lui dice che una partita nel Napoli vale 30 partite in B e una in Champions vale 60, se tutti ragionassimo così.. Conte ha detto abominevoli nefandezze. Se ragionassimo così non si creerebbero giocatori. I calciatori hanno bisogno di un percorso, che sia in A o in B. È una sciocchezza inaudita, i giocatori hanno bisogno di giocare partite e fare esperienza. Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani non è un problema mio. Bartesaghi retrocesso con l'Under 23, gioca titolare al Milan ora. Bernasconi giocava nell’Atalanta Under 23 e ora ha fatto il titolare con Juric e Palladino. Pio Esposito ora gioca all’Inter. Gasperini ha fatto giocare Arena che è un 2009, l’anno prima era in Serie C".