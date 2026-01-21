Il Consiglio federale straordinario convocato per oggi potrebbe cambiare il mercato di gennaio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha infatti chiesto e ottenuto ieri (in un'assemblea di Lega Serie A dai toni molto accesi, secondo Tuttosport) un ordine del giorno che potrebbe permettere di fare mercato, dopo lo stop dovuto al mancato rispetto del limite di 0,8 dell'indicatore del costo del lavoro allargato.

Il Napoli ha riserve messe da parte negli anni scorsi che però non vengono conteggiate tra le modalità di ripianamento per sbloccare il mercato, ad oggi, nel regolamento della Figc. Oggi verrà votata la delibera che concede l'impiego di tali liquidità per riportare l'indice entro parametri accettabili. Profonda la spaccatura: ieri il Milan ha votato contro, mentre si sono astenute Juventus, Inter e Roma. Le altre sedici hanno votato a favore.

Le argomentazioni di De Laurentiis e la delibera non sono piaciute a Chiellini e Marotta, che sono anche consiglieri federali e dovranno esprimersi sulla questione. Peraltro, non essendo una decisione arrivata all'unanimità, il Milan potrebbe impugnare la decisione, anceh se con vane speranze di successo.

Cambiare però le regole in corsa, come riporta sempre Tuttosport, per quanto nella sostanza potrebbe essere giusto, nella forma sarebbe uno schiaffo alla credibilità del sistema.