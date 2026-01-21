Altro pesante ko incassato dall'Inter che ieri sera in casa ha subito un feroce 3-1 dell'Arsenal che vale un quasi obbligato playoff per accedere alla fase ad eliminazione diretta di Champions League. All'indomani dalla sfida di San Siro i ragazzi di Cristian Chivu si sono ritrovati alla Pinetina per l'allenamento odierno in mattinata, sessione che, secondo gli aggiornamenti di Sky Sport, è da poco terminata.

Solito lavoro di scarico per chi ha giocato ieri che ha ritrovato in gruppo tutti i compagni, eccezion fatta per i lungodegenti Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries, ancora alle prese con la convalescenza post-operatoria. Chivu ha ritrovato anche i giocatori leggermente acciaccati che erano rimasti fuori dai lavori di gruppo nei giorni o settimane precedenti come Pepo Martinez e Di Gennaro.