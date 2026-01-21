Durissimo il focus della Gazzetta dello Sport su Sommer e Luis Henrique, entrambi ritenuti non adeguati allo standard attuale dell'Inter.

"A destra la voragine lasciata da Dumfries si allarga ancora contro i rivali più nobili, l’aveva già detto il resto della stagione e ieri è stata la conferma suprema: non di solo Dimarco può vivere l’Inter, la squadra pende pericolosamente a sinistra anche quando il mancino fatto in casa non gioca la partita della vita come ieri - si legge -. Del resto, quando il pallone va sul piede di Luis Henrique, “Gigi”, come lo chiamano amichevolmente alla Pinetina, la destrezza e la magia brasiliana scompaiono dai piedi dell’ex Marsiglia, eternamente timido e impacciato, e ieri anche colpevole di non essere salito sul fuorigioco sull’1-0 Arsenal". Il mercato porta al ritorno di Ivan Perisic: "Dall’Olanda devono acconsentire al terzo viaggio verso Milano di Perisic, bramato dal croato e immaginato con sempre più forza anche dal club", sostiene la rosea.

Male anche Sommer, che a fine anno saluterà Milano: i 37 anni pesano. Ieri non irreprensibile sul secondo e terzo gol. "Anche in questo caso, la correzione arriverà dal mercato, non di gennaio ma di giugno: fino a quella data reclamerà un po’ più di spazio il suo vice “Pepo” Martinez, recuperato dai guai fisici, ma da ricostruire psicologicamente dopo l’inchiesta per omicidio stradale che pende sulla sua testa. In futuro partirà l’assalto soprattutto a Guglielmo Vicario, senza escludere neanche profili esperti alla Dibu Martinez, uno dei tanti esplorati. Del resto, l’Arsenal ha confermato che manca qualcosa per stare a queste altezze: tra destra e porta c’è un gran traffico", si legge.