Le pagelle di Tuttosport su Inter-Arsenal partono col 5,5 a Sommer, meno colpevole di altri sul 2-1 ma con poca spinta sulle gambe sul tris. Sufficiente Akanji, resta a guardare sul secondo gol dei gunners anche se mura bene Trossard per il resto della gara. Voto 5,5 ad Acerbi, che passa la serata a rincorrere Gabriel Jesus. Completa la difesa Bastoni, sufficiente: salva anche un gol fatto su Saka.

Male Luis Henrique, voto 5: tatticamente diligente, però timido in avanti e tiene in gioco Gabriel Jesus sul primo gol. Stesso voto per Barella, difetta in concretezza, mentre il suo sostituto Frattesi non va oltre il 5,5. Poco sotto la sufficienza anche Zielinski, che non riesce a ragionare in mezzo al pressing (Diouf è invece ng). Sul centrosinistra 6,5 a Sucic, nel primo tempo è da 7,5 ma poi accusa un calo e non è reattivo sul 3-1. A centrocampo 5 anche a Dimarco, che soffre Saka.

In attacco 5 a Thuram, come Barella. E quando ha campo non fa male. Sufficiente Lautaro, perde subito due palloni ma diventa il fulcro delle azioni offensive nerazzurre. Bene Pio Esposito, 6,5: porta subito una scossa. Infine Chivu, 5,5: la sconfitta ci sta e ora gli ottavi sono lontani.

Nell'Arsenal 6,5 a Raya a Saliba, 7,5 a Saka e Gabriel Jesus, 7 ad Arteta. Sufficiente l'arbitro Pinheiro.