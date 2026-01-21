Aspettando le partite di Juventus e Atalanta, si apre con un pari e una vittoria rocambolesca la serata del mercoledì della settima giornata della League Phase di Champions League. Finisce 1-1 la gara di Istanbul tra il Galatasaray e l'Atletico Madrid, con gli iberici che passano in vantaggio con la rete di Giuliano Simeone ma poi si fanno male da soli segnandosi la rete del pareggio con l'autorete di Marcos Llorente. Llorente che poi si fa perdonare salvando in pieno recupero la sua porta sulla conclusione di Victor Osimhen. Il punto permette ai Colchoneros di andare a quota 13, con l'Inter che scivola al decimo posto temporaneo; Galatasaray che si porta a quota 10.

Incredibile quanto accade a Baku: l'Eintracht Francoforte ribalta l'iniziale vantaggio del Qarabag firmato da Camilo Duran grazie alle reti di Can Uzun e Fares Chaibi su rigore, ma poi viene raggiunto sul 2-2 con la rete ancora di Duran e beffato a pochi secondi dalla fine del recupero grazie al guizzo improvviso di Behlul Mustafazade, che aveva causato il rigore del momentaneo 2-1 teutonico ma si è fatto perdonare regalando agli azeri un successo clamoroso che permette loro di agganciare proprio il Galatasaray a quota 10.