Cristian Chivu, immortalato nelle immagini esclusive di FcInterNews, è stato avvistato oggi pomeriggio nella sede del club, in Viale della Liberazione, quando erano presenti tutti i vertici dei nerazzurri. Il tecnico rumeno ha fatto il punto della situazione con la dirigenza interista sul mercato quando mancano pochi giorni alla chiusura della finestra invernale. Il tutto a dimostrare, visto che non si è trattata della prima visita e riunione di queste settimane in sede, l’unità del gruppo di lavoro, che spera quindi di rinforzare la squadra – il ruolo di esterno destro quelle più gettonato - nei prossimi giorni.

‼️ESCLUSIVA FCIN - Summit di mercato nella sede nerazzurra tra Chivu e la dirigenza. La prorita é arrivare ad un esterno destro in questi ultimi giorni di mercato. Ecco l’arrivo dell’allenatore nerazzurro ️ @SimoneTogna pic.twitter.com/BxYEWaYcME — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 21, 2026